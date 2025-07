Concerto del redentore a Villa Giovanelli Colonna

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile sotto il cielo stellato di Noventa Padovana: il concerto del Redentore a Villa Giovanelli Colonna porta la magia della musica dal vivo in uno dei luoghi più suggestivi della zona. Un appuntamento imperdibile per lasciarsi trasportare dalle note dell’Orchestra di Fiati e Percussioni di Padova, guidata dal Maestro Fabio Bacelle. L’emozione ti aspetta...

La magia della musica dal vivo arriva in uno dei luoghi più suggestivi di Noventa Padovana. In occasione della festa del Redentore, il pubblico potrà vivere un'esperienza unica insieme all'Orchestra di Fiati e Percussioni di Padova, diretta dal Maestro Fabio Bacelle.

Concerto del redentore a Villa Giovanelli Colonna il 18 luglio 2025; Festa del Ponte.

Concerto del redentore a Villa Giovanelli Colonna - L'appuntamento è per venerdì 18 luglio alle ore 21, nella splendida cornice di Villa Giovanelli Colonna.

