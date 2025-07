Albanese | Sanzioni Usa contro di me oscene intimidazioni di tipo mafioso

Le recenti sanzioni degli Stati Uniti nei confronti di Francesca Albanese, relatrice dell'ONU per i diritti umani nei Territori palestinesi, sono state definite "oscene" e intimidatorie, evocando modalità mafiose. Albanese ritiene queste misure una rappresaglia per il suo impegno nella ricerca della giustizia nel conflitto israelo-gaza. Un gesto che solleva interrogativi sulla libertà di denuncia e il rispetto dei diritti umani a livello internazionale.

(Adnkronos) – La relatrice dell'Onu per i diritti umani nei Territori palestinesi, l'italiana Francesca Albanese, ha definito ''oscene'' le sanzioni decise dagli Stati Uniti nei suoi confronti. E' una ritorsione per la "ricerca della giustizia" nella guerra di Israele contro Gaza, ha detto Albanese in una intervista ad al-Jazeera. Albanese ha sottolineato che le sanzioni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com