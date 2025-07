Nel nuovo Psg di Luis Enrique, l’imprevedibilità non è un limite, ma una strategia (As).

Nel nuovo PSG di Luis Enrique, l’imprevedibilità diventa una strategia vincente, trasformando ogni partita in un campo di possibilità. Un anno fa, l’incertezza regnava sovrana dopo l’addio di Mbappé, ma ora il club ha scritto pagine storiche, conquistando la Champions League e puntando al trionfo nel nuovo Mondiale. È la dimostrazione che, con visione e coraggio, anche le sfide più ardue possono diventare grandi successi.

Un anno fa, dopo l’addio di Kylian Mbappé, il Paris Saint-Germain si trovava in una fase di grande incertezza. Luis Enrique, appena arrivato, mostrava grande fiducia nel futuro e nella possibilità di migliorare la squadra, immaginando un controllo totale su ogni aspetto del gioco. Oggi quel Psg è cresciuto davvero: ha vinto la Champions League per la prima volta nella sua storia, dominando in finale, ed è a un passo dal titolo nel nuovo Mondiale per Club. Tuttavia, il successo è arrivato non grazie al controllo assoluto, ma proprio attraverso la capacità dell’allenatore di rinunciare al controllo e abbracciare l’imprevedibilità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it