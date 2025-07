Theo Hernandez a muso duro contro il Milan | La direzione che sta prendendo il club e alcune decisioni recenti non rispecchiano i valori né l’ambizione che mi hanno portato qui Che bordata del francese

Theo Hernandez, ex obiettivo di mercato della Juventus, non le manda a dire al Milan e alla sua gestione attuale. Con un messaggio al vetriolo sui social, il francese ha espresso delusione per le scelte recenti del club, sottolineando come queste non rispecchino più i valori e l’ambizione che lo avevano portato a vestire il rossonero. La sua partenza per l’Al-Hilal fa discutere, lasciando dietro di sé un alone di polemica e disillusione.

Theo Hernandez è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al-Hilal. Il francese ha voluto salutare sui propri social i tifosi del Milan. Le parole dell'ex obiettivo del calciomercato Juve verso il Diavolo sono al vetriolo. Ecco il contenuto di quanto detto sul proprio profilo Instagram. PAROLE – « Dopo sei anni in questo club, è arrivato il momento di dire addio. Sono arrivato al Milan nel 2019 con sogni, voglia e l'entusiasmo di indossare una maglia ricca di storia.

