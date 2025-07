Kean è sempre più indirizzato verso quel club | quelle due società di Premier League hanno dato il via libera all’affare! Ultimissime

Moise Kean si avvicina sempre più a un trasferimento in Arabia, lasciando ormai poco spazio alle speranze di approdo in Premier League. Dopo che le due società inglesi hanno ufficialmente rinunciato alla corsa, il suo futuro sembra essere ormai scritto: si prospetta un’altra avventura lontano dai campionati europei. La Fiorentina, intanto, monitora attentamente la situazione, pronta a intervenire per assicurarsi le sue prestazioni straordinarie.

Kean va sempre più verso l'Arabia! Quei due club di Premier League hanno alzato bandiera bianca nella corsa all'attaccante. Il mercato della Fiorentina continua a essere strettamente legato al futuro di Moise Kean, centravanti classe 2000 che ha avuto un impatto devastante nella passata stagione, diventando il trascinatore della squadra con i suoi 25 gol. L'attaccante piemontese ha attirato l'attenzione di grandi club italiani e internazionali, con voci di mercato che hanno alimentato l'incertezza sul suo futuro. Kean e le minacce esterne. Nel corso delle ultime settimane, diversi club hanno mostrato interesse per Kean, mettendo sotto pressione la Fiorentina che, fino a questo momento, ha sempre cercato di trattenere il suo bomber.

