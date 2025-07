Maturità Valditara | Chi boicotta l’orale sarà bocciato Un caso a Belluno dopo Padova

La tensione sulla nuova riforma della Maturità si fa sempre più palpabile, con episodi di protesta che scuotono le aule di Belluno e Padova. Dopo il silenzio in sala, ora il ministro Valditara interviene per rassicurare studenti e insegnanti: la riforma garantirà equità e rispetto delle scelte individuali, anche in caso di assenza o boicottaggio dell'orale. Ma quali saranno le conseguenze pratiche di questa rivoluzione?

Dopo la scena muta all'esame orale della maturità, a Padova, ecco un'altra protesta, stavolta di una ragazza, a Belluno. Così scende in campo direttamente in campo il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. Il quale assicura che la riforma dell'esame (che non si chiamerà più di Stato ma semplicemente Maturità) contemplerà il fatto che se un ragazzo non si presenta all'orale o volontariamente decide di non rispondere alle domande dei docenti, non perché non è preparato, ma perché vuole 'non collaborare' o 'boicottare' l'esame, dovrà ripetere l'anno L'articolo Maturità, Valditara: “Chi boicotta l’orale sarà bocciato”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maturità, Valditara: “Chi boicotta l’orale sarà bocciato”. Un caso a Belluno dopo Padova

