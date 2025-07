Un Posto al Sole anticipazioni 11 luglio | Eugenio si deve operare

Se sei un appassionato di Un Posto al Sole, non puoi perderti le anticipazioni dell’11 luglio! La soap più longeva della tv italiana ci riserva emozioni intense, tra tensioni familiari e colpi di scena. In questa puntata, Lollo sarà confuso dal comportamento dei genitori, mentre Eugenio si ritroverà a dover affrontare un'operazione importante. Scopriamo insieme cosa riserverà il prossimo episodio, in onda domani alle 20.50 su Rai 3.

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della soap più longeva della tv italiana, in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20.50. Ultima episodio della settimana domani, venerdì 11 luglio, con la soap Un Posto al Sole; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai 3. In questa nuova puntata vedremo il piccolo Lollo confuso dal comportamento ambiguo dei genitori, ma sarà soprattutto Eugenio a preoccupare gli inquilini di Palazzo Palladini. Vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Marina e Roberto vogliono porre un freno al dominio di Gennaro Gagliotti sui Cantieri, ma sembra che ormai abbiano provato tutte le vie percorribili.

