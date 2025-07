Violento incendio vicino dell' aeroporto di Olbia | ritardi e voli dirottati cosa è successo

Un violento incendio scoppiato vicino all'aeroporto di Olbia ha causato gravi disagi, con ritardi e voli dirottati. La nube di fumo e le operazioni di emergenza hanno messo in allerta i passeggeri e le autorità , interrompendo temporaneamente il traffico aereo nella zona. La situazione resta sotto controllo, ma l’evento sottolinea l’importanza di misure di sicurezza efficaci. Resta aggiornato per scoprire come evolverà questa crisi e tornare alla normalità .

Un violento incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 luglio, nei pressi dell'aeroporto di Olbia, creando forti disagi in particolar modo nei voli in arrivo. L'allarme è stato lanciato alle ore 14.17 dalla vedetta di Capo Ceraso, cha ha segnalato un rogo nella zona di "Su Trambuccone": la vicinanza con l' aeroporto di Olbia-Costa Smeralda ha reso innanzitutto necessario provvedere ad attuare un blocco temporaneo dello spazio aereo sopra la cittĂ , con inevitabili conseguenze per i passeggeri. La macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata e sono decollati un super puma dalla base di AlĂ dei Sardi, un secondo elicottero proveniente dalla base sul Limbara e un canadair. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Violento incendio vicino dell'aeroporto di Olbia: ritardi e voli dirottati, cosa è successo

