Nuovi alloggi per chi è in difficoltà e posti letto a studenti | ecco le due misure del Comune

Il Comune di Bologna ha annunciato due nuove misure per affrontare la crisi abitativa: alloggi dedicati a 232 persone in difficoltà e posti letto riservati agli studenti. In un contesto di prezzi in costante aumento e scarsità di immobili, queste iniziative rappresentano un passo importante verso soluzioni concrete e sostenibili, offrendo speranza e supporto a chi ne ha più bisogno. La...

A Bologna la crisi abitativa non accenna a fermarsi: prezzi in costante aumento, scarsa offerta di immobili in affitto, studenti e famiglie sempre più in difficoltà. In questo scenario, il Comune cerca soluzioni alternative per alleggerire la pressione, soprattutto sulle fasce più fragili.

