Montalto di Castro 17enne romano scava una buca in spiaggia e muore sepolto dalla sabbia

Una giornata di sole e spensieratezza si è trasformata in una tragedia a Montalto di Castro, dove un giovane romano di appena 17 anni ha perso la vita mentre giocava sulla spiaggia. La sua innocente attività di scavo si è conclusa in una terribile fatalità: sepolto dalla sabbia, il ragazzo non è più tornato tra i suoi cari. Un dramma che lascia sgomenti e solleva ancora una volta il tema della sicurezza in spiaggia.

Tragedia in spiaggia, muore un 17enne romano. Questo pomeriggio, intorno alle 15, un ragazzo è deceduto mentre si trovava al lido di Montalto di Castro (Viterbo) con la sua famiglia.

17enne muore inghiottito dalla sabbia dopo aver scavato una buca: tragedia a Montalto di Castro - Una tragica fatalità scuote il litorale di Montalto di Castro: un ragazzo di 17 anni, residente a Roma, ha perso la vita dopo essere rimasto sepolto sotto la sabbia, inghiottito dalla buca che aveva scavato.

