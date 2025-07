Treni in tilt odissea in Puglia Guasto tecnico sulla linea | convogli bloccati e ritardi fino a tre ore

Un’altra giornata da dimenticare per i pendolari pugliesi: treni in tilt, convogli bloccati e ritardi fino a tre ore. Dopo gli incendi che avevano già sconvolto la regione, oggi si aggiunge un guasto tecnico sulla linea, trasformando una semplice corsa in un’odissea quotidiana. La mobilità in Puglia vive ore di grande tensione, lasciando milioni di viaggiatori nel caos. La situazione resta critica e in evoluzione, con l’incertezza che regna sovrana.

