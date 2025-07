CdS – Gattuso in Serie D… ma è il cugino di Ringhio il nuovo ct dell’Italia

Amici di JustCalcio.com, oggi vi portiamo una notizia sorprendente dal mondo del calciomercato: Gattuso in Serie D, ma non il celebre Ringhio! Si tratta del cugino Francesco, un giovane portiere che ha appena fatto il suo debutto nel girone A della quarta serie italiana. Un nome che già fa parlare gli appassionati, dimostrando come il talento e la passione possano emergere anche fuori dai riflettori principali. La storia di Francesco è solo all’inizio...

2025-07-10 21:57:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere: Un Gattuso in Serie D. Non si tratta certo del nuovo commissario tecnico della Nazionale, recentemente subentrato al posto dell’esonerato Spalletti, bensì del cugino Francesco. Il giovane portiere si è trasferito nel girone A della quarta serie italiana, attirando su di sĂ© i riflettori di tutta Italia per via di un cognome familiare agli appassionati di calcio. Un Gattuso in Serie D, ma è il cugino del ct dell’Italia: ha firmato con la Sanremese. Questo l’annuncio ufficiale della Sanremese Calcio: “Francesco Gattuso, nato a Corigliano Calabro, il 7 aprile 2005, è un portiere dal fisico importante (193 cm di altezza), dotato di grande reattivitĂ ed un ottimo gioco con i piedi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Gattuso in Serie D… ma è il cugino di Ringhio, il nuovo ct dell’Italia

