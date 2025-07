Il Vescovo | La società ha tutto ma sta perdendo il cuore

In un mondo dominato dalla tecnologia e dall’intelligenza artificiale, il vero cuore della società sembra vacillare. Il vescovo Beschi ci richiama con forza all’essenziale: “Abbiamo inventato il cuore artificiale, ma non ci accontenteremo mai di un amore artificiale”. La sfida è grande: come recuperare il nostro autentico cuore sociale e spirituale? Il pellegrinaggio diventa così simbolo di un ritorno alle radici, al senso profondo dell’amore umano.

«Abbiamo inventato il cuore artificiale, l'intelligenza artificiale, ma non ci accontenteremo mai di un amore artificiale», ha detto monsignor Beschi.

