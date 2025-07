Ariano Irpino presentazione del libro Quando il mondo dorme di Francesca Albanese

Vieni ad immergerti in un mondo di riflessione e empatia con la presentazione del libro “Quando il mondo dorme” di Francesca Albanese, figura di spicco delle Nazioni Unite impegnata sui diritti umani nei territori palestinesi occupati. Domenica 27 luglio alle 18:00, presso la Sala del Palazzo degli Uffici di Ariano Irpino, scopri un racconto che invita alla consapevolezza e all’impegno. Non mancare, l’appuntamento è un’occasione unica per aprire gli occhi su tematiche cruciali.

