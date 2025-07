Cambio di programma | spostata di un mese la chiusura totale del ponte sul Nure

Il ponte tra Pontenure e Montale, fondamentale collegamento stradale, subirà un cambio di programma: la chiusura totale è stata posticipata di un mese, dopo Ferragosto. La data esatta ancora non è ufficiale, ma si prospettano diverse ipotesi tra il 18, 20 o 25 agosto. Nel pomeriggio del 10 luglio si è tenuto un incontro cruciale per definire i dettagli, che garantiranno la sicurezza e il rispetto delle tempistiche previste.

Cambio di programma per il ponte tra Pontenure e Montale. È stata spostata di un mese la chiusura totale. La struttura verrà chiusa per la partenza dei lavori di Anas dopo Ferragosto: manca ancora una data certa. Sul tavolo più ipotesi: 18, 20 o 25 agosto. Nel pomeriggio del 10 luglio si è.

