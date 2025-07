Farmaci siringhe e macchinari per la chirurgia plastica | scoperto a Prato un presunto studio medico abusivo gestito da una donna cinese

La scoperta di un presunto studio medico abusivo a Prato svela un inquietante mercato clandestino di farmaci, siringhe e apparecchiature chirurgiche senza alcuna autorizzazione ufficiale. La donna cinese al centro dell’indagine gestiva un vero e proprio arsenale illegale, mettendo a rischio la salute pubblica. Questa operazione mette in luce l’urgenza di contrastare il fenomeno e garantire la sicurezza dei cittadini. Secondo...

Garze, siringhe e oltre 4000 farmaci ma nessuna abilitazione. È questo quanto ha scoperto la Procura della Repubblica di Prato nel sequestro di un presunto ambulatorio medico abusivo in via Lodovico Ariosto, a pochi passi dalla zona dell’ippodromo. L’operazione, condotta dalle forze dell’ordine sotto il coordinamento del procuratore Luca Tescaroli, ha portato al sequestro di tutti i farmaci e prodotti medicali rinvenuti al suo interno. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, si tratterebbe di un caso emblematico, non l’unico, di esercizio abusivo della professione medica da parte di cittadini cinesi nella città toscana. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: farmaci - siringhe - scoperto - prato

Farmaci, siringhe e macchinari per la chirurgia plastica: scoperto a Prato un presunto studio medico abusivo gestito da una donna cinese; Prato, scoperto un ambulatorio abusivo: sequestrati oltre 4000 farmaci e attrezzature sanitarie; Prato, senza laurea e con il bisturi: smascherata finta dottoressa tra flebo, farmaci illegali e chirurgia plastica.

Prato, scoperto un ambulatorio abusivo: sequestrati oltre 4000 farmaci e attrezzature sanitarie - Era gestito da una 36enne priva dei titoli necessari per esercitare la professione medica ... Scrive 055firenze.it

Prato, scoperto un ambulatorio abusivo: indagata una donna - Scoperto e messo sotto sequestro a Prato un ambulatorio medico abusivo condotto da una cinese di 36 anni, clandestina in Italia da tre anni, senza requisiti e senza i titoli per esercitare la professi ... Come scrive msn.com