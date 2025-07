Simone Cristicchi annulla un concerto | Ho la paralisi di Bell

Simone Cristicchi, artista noto e amato, deve fare i conti con una sfida inaspettata: una diagnosi di paralisi di Bell che lo ha costretto ad annullare il suo concerto al Forte di Bard. La sua sincerità sui social trasmette coraggio e vulnerabilità, ricordandoci quanto la salute venga prima di tutto. In questa fase delicata, il suo entusiasmo e talento rimangono intatti, lasciando sperare in un rapido e completo recupero.

ROMA – Simone Cristicchi è stato costretto ad annullare il concerto previsto per il prossimo 12 luglio al Forte di Bard in Valle d’Aosta. Lo ha annunciato sui social lo stesso cantante: “È con grande dispiacere che devo annunciare che per un improvviso problema di salute sarò costretto ad annullare il concerto nell’ambito della rassegna Aosta Classica. Mi è stata diagnosticata la paralisi di Bell, una condizione temporanea che richiede riposo e attenzione. Vi ringrazio per la comprensione”, scrive l’artista in un post. La sindrome di Bell è una forma di paresi facciale che causa debolezza o paralisi improvvisa dei muscoli di un lato del viso. 🔗 Leggi su Lopinionista.it