GameStop mette all’asta un Nintendo Switch 2 danneggiato da una spillatrice e le offerte superano i 100.000 dollari

Un episodio insolito sta catturando l'attenzione degli appassionati di gaming e collezionismo: GameStop ha messo all'asta un Nintendo Switch 2 danneggiato da una spillatrice, con offerte che superano i 100.000 dollari. Un gesto che unisce spontaneità , collezionismo e beneficenza, dimostrando come anche un piccolo errore possa trasformarsi in un grande atto di solidarietà . La storia di questa console danneggiata sta facendo il giro del mondo, lasciando tutti con una domanda: fino a dove può arrivare il valore di un oggetto imperfetto?

Un Nintendo Switch 2 danneggiato da una spillatrice sta facendo parlare il mondo del gaming. e del collezionismo. GameStop ha infatti deciso di mettere all’asta su eBay una console danneggiata da un errore umano, con lo scopo benefico di raccogliere fondi per la Children’s Miracle Network Hospitals. L’oggetto in questione? Un Switch 2 che, durante il lancio in un negozio di Staten Island, a New York, trafitto da una graffetta dopo che un dipendente troppo zelante ha spillato la ricevuta direttamente sulla confezione, perforando sia la scatola che lo schermo. La storia, diventata virale col soprannome di “Staplegate”, ha spinto GameStop a conservare tutti i protagonisti dell’incidente e a metterli in asta per beneficenza. 🔗 Leggi su Game-experience.it