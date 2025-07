Netanyahu | no negoziati? Useremo forza

Il premier israeliano Netanyahu ribadisce la fermezza: “Se sarà possibile raggiungerle con la diplomazia, tanto meglio. Tuttavia, siamo pronti a usare la forza per garantire la sicurezza di Israele e riportare a casa tutti gli ostaggi.” La sua dichiarazione sottolinea la determinazione a ottenere condizioni dure, mantenendo aperta la porta al dialogo come strada preferenziale, ma senza rinunciare all’uso della forza come ultima risorsa.

22.25 "Siamo determinati a riportare a casa tutti gli ostaggi. All'inizio di questo cessate il fuoco entreremo subito in negoziati per porre fine alla guerra in modo permanente. Ma per arrivare a questo obiettivo, ci devono essere condizioni minime: disarmo di Hamas, smilitarizzazione di Gaza e nessuna capacità militare o di governo per Hamas". Così il premier israeliano Netanyahu. "Se sarà possibile raggiungerle con la diplomazia,tanto meglio.Se non accadrà, entro 60 giorni di tregua lo raggiungeremo con l'uso della forza", ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

