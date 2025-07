Nuamah Inter obiettivo concreto per l’U23 | lui il primo rinforzo per Vecchi? La situazione

L'Inter U23 si appresta ad affrontare una stagione cruciale in Serie C, puntando su giovani talenti come Patrick Nuamah, centrocampista classe 2005. Considerato il primo rinforzo per rafforzare la rosa e supportare Vecchi, Nuamah rappresenta un obiettivo concreto per il club nerazzurro. La sua versatilitĂ e il suo talento potrebbero fare la differenza, consolidando la squadra e rafforzando le ambizioni di crescita del settore giovanile.

sul centrocampista classe 2005. L’ Inter U23 si prepara a un’importante stagione in Serie C e uno dei giovani talenti che sta suscitando l’interesse della dirigenza nerazzurra è Patrick Nuamah. Il centrocampista italo-ghanese classe 2005 è un giovane promettente che ha giĂ avuto esperienza nelle categorie superiori, ma ora si trova svincolato dopo aver trascorso la passata stagione al Brescia, in Serie B. Nuamah, che può essere utilizzato sia come centrocampista che come esterno d’attacco, ha attirato l’attenzione di vari club di Serie B, ma secondo quanto riportato da TuttoC. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nuamah Inter, obiettivo concreto per l’U23: lui il primo rinforzo per Vecchi? La situazione

In questa notizia si parla di: inter - obiettivo - concreto - primo

Calciomercato Juventus, “sgarbo” all’Inter? La società bianconera si inserisce prepotentemente su un obiettivo nerazzurro. Tutti i dettagli di questo possibile duello! - Il calciomercato sta dando vita a un acceso duello tra Juventus e Inter, con i bianconeri che si fanno avanti su un obiettivo nerazzurro.

L’Inter continua ad osservare da vicino Cristhian #Mosquera. Il classe 2004 del #Valencia è un concreto obiettivo dei nerazzurri e la scadenza del suo contratto nel 2026 potrebbe abbassare le pretese degli spagnoli. Si punta a chiudere a meno di 20 milio Vai su Facebook

FabrizioRomano - L’Inter vorrebbe aggiungere un giocatore di qualità sulla trequarti. Il Chelsea per #Nkunku insiste per una cessione definitiva sui 45-50 mln, l’Inter un contatto con i blues l’ha avuto prima della finale di Champions, ma visti i costi elevati non s Vai su X

Sky – Leoni il primo della lista per Inter e Milan: ha già una valutazione molto alta; Milan su Lukaku: cosa c'è di vero; Moretto conferma: “Inter punta Buchanan per gennaio: Brugge pronto a…”.

TS – Inter, Leoni primo obiettivo in difesa ma Ausilio ha un’alternativa - Il nome, ormai emerso con insistenza, è da tenere in grande considerazione, ma pesa su di lui la valutazione importante dell'operazione. Si legge su fcinter1908.it

Inter, Ederson primo obiettivo se parte Calhanoglu: come cambierebbe il gioco dei nerazzurri di Chivu - L'Inter mette Ederson nel mirino se Calhanoglu va al Galatasaray, ma dipende tutto da Osimhen: Chivu spera di avere il centrocampista dell'Atalanta ... Secondo sport.virgilio.it