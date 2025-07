Golf quartetto in testa allo Scottish Open Scheffler insidia la leadership

Tra loro, solamente l’austriaco Sepp Straka e il francese Victor Perez si distinguono per la loro costanza, mentre l’attenzione è tutta rivolta allo sfidante di lusso, Scottie Scheffler, che minaccia il primato con un gioco brillante. La prima giornata dello Scottish Open si anima di emozioni e colpi di scena, alimentando l’attesa per le prossime 18 buche. La battaglia per la leadership è appena iniziata, e il percorso del The Renaissance Club promette scintille fino alla fine.

Prima giornata dello Scottish Open ormai in rassegna con tanti giocatori che sono riusciti a domare il percorso del The Renaissance Club di North Berwick, Scozia, nonostante il vento. A portare a casa la prima piazza dopo appena 18 buche sono ben 4 giocatori, attualmente a pari merito a -6 sul totale: l'austriaco Sepp Straka, lo statunitense Jake Knapp, lo spagnolo Nico Echavarria e il francese Victor Perez. Tra loro, solamente l'austriaco e lo spagnolo sono già esentati per il The Open Championship in programma la prossima settimana mentre gli altri due dovranno lottarsi la carta per l'ultimo Major nei prossimi giorni.

