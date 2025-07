D’Alessio | dopo 5 sold out in prevendita aggiunge altre 2 date in Piazza del Plebiscito a Napoli

Il fenomeno Gigi D’Alessio conquista ancora Napoli, con cinque sold out in prevendita e il record di sette concerti in Piazza del Plebiscito! La sua musica continua a infiammare il cuore dei fan, portando un’energia senza precedenti nella storica location partenopea. Il successo è ormai inarrestabile: le date aggiuntive promettono emozioni indimenticabili. E ora, pronti a vivere un’estate musicale da sogno?

ph. Angelo Orefice NAPOLI – È inarrestabile il successo live di Gigi D’Alessio che polverizza ogni record: dopo aver annunciato cinque concerti in Piazza del Plebiscito a Napoli – tutti esauriti già in prevendita – aggiunge altre due date straordinarie, portando a sette il numero totale di appuntamenti previsti per settembre 2025 nella storica piazza napoletana. Ai concerti previsti il 19, 20, 21, 26 e 27 settembre si aggiungono quelli del 23 e 28 settembre per 7 giorni all’insegna della grande musica dal vivo. L’ennesimo eccezionale traguardo che arriva dopo il doppio sold out allo Stadio Diego Armando Maradona a giugno: sul palco di Piazza del Plebiscito, una delle piazze più iconiche d’Italia, 15 concerti tutti esauriti negli ultimi tre anni, con oltre 250. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - D’Alessio: dopo 5 sold out in prevendita, aggiunge altre 2 date in Piazza del Plebiscito a Napoli

