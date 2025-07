La Serie A perde i suoi bomber per l’Arabia Saudita | dopo Retegui ora ci provano per Kean

La Serie A si prepara a perdere altri suoi talenti di punta: dopo il trasferimento di Mateo Retegui all’Al Qadsiah, ora anche Moise Kean potrebbe approdare in Arabia Saudita. Un vero e proprio colpo al cuore del nostro calcio, che rischia di perdere i suoi capocannonieri più brillanti. Resta da scoprire se questa fuga di stelle continuerà a minacciare la competitività del campionato italiano.

