Giuliacci non ha dubbi | c' è già la data per il ritorno di temporali e grande caldo

Giuliacci non ha dubbi: il grande caldo e i temporali torneranno presto a sfidarsi sull’Italia. Dopo settimane di afa insopportabile e piogge violente, la calma sembra aver preso il sopravvento. Ma quanto durerà questa pausa? Il colonnello Mario Giuliacci anticipa che il clima mite e soleggiato si protrarrà ancora per alcuni giorni, prima di un nuovo fronte di perturbazioni previsto tra venerdì 11 e sabato 12 luglio.

Il caldo ha allentato la propria morsa sull'Italia e anche i temporali violenti che hanno colpito parte del Paese la situazione sembra più tranquilla dal punto di vista del meteo. Senza piogge violente e un'afa insopportabile. Ma quanto durerà ancora questa fase? A rispondere ci pensa il colonnello Mario Giuliacci: "Questo tempo bello e godibile insisterà ancora per un po' di giorni, nonostante tra venerdì 11 e sabato 12 luglio sia atteso un moderato aumento dell'instabilità al Nord, con dei temporali pomeridiani che si formeranno soprattutto sulle Alpi, ma con locali sconfinamenti anche sulle più vicine zone di pianura.

