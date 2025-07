Cosa sappiamo sulla morte Bun Hay Mean il comico di Asterix & Obelix è caduto dall’ottavo piano a Parigi

La notizia della tragica scomparsa di Bun Hay Mean, celebre comico francese noto come “Funny Chinese”, scuote il mondo dello spettacolo. Caduto dall’ottavo piano di un palazzo a Parigi, l’artista di soli 43 anni si trovava alla vigilia di un importante debutto a Montreal. La sua morte improvvisa solleva molte domande e lascia un vuoto nel cuore dei fan e dei colleghi. Ma cosa sappiamo realmente sulla sua vita e sulle circostanze di questa tragica fine?

Il comico francese Bun Hay Mean, noto anche con il soprannome di inizio carriera "Funny Chinese", è morto oggi, giovedì 10 luglio 2025, all'età di 43 anni. La notizia è stata data dal quotidiano Le Parisien e poi rilanciata da numerosi media francesi. L'artista è caduto dall'ottavo piano di un palazzo nella capitale francese, ma al momento non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di suicidio. L'evento tragico ha scosso il mondo della comicità francese e internazionale: Bun Hay Mean era atteso domani sera a Montréal, in Canada, per la prima del suo nuovo spettacolo intitolato "Kill Bun", che avrebbe dovuto affrontare con ironia proprio i suoi problemi di salute mentale.

