Garofani portiere e cantautore | dopo il Mondiale per club con la Juve esce il suo primo singolo

Dopo un'estate indimenticabile negli Stati Uniti, Giovanni, il portiere e cantautore di 22 anni, sceglie di condividere la sua passione con il pubblico: esce il suo primo singolo, un nuovo capitolo tra le due strade parallele che ha scelto di percorrere, calcio e musica. L’estate del suo debutto musicale segna l’inizio di un viaggio emozionante, ricco di speranze e sogni da realizzare.

Due strade parallele, il calcio e la musica. L'estate incredibile del 22enne Giovanni, dopo l'esperienza negli States, continua con il debutto nel mondo della musica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Garofani, portiere e cantautore: dopo il Mondiale per club con la Juve esce il suo primo singolo

In questa notizia si parla di: garofani - portiere - cantautore - mondiale

Garofani fa il suo debutto nella musica! Il portiere della Juve ha annunciato il suo primo singolo: i dettagli - Un’estate da ricordare per Giovanni Garofani, il giovane portiere della Juventus, che oltre a brillare sul campo, si appresta a conquistare anche le vette musicali con il suo primo singolo.

Giovanni Garofani: quarto portiere della #Juventus al Mondiale per Club, al debutto da cantautore Vai su X

Giovanni Garofani: quarto portiere della Juventus al Mondiale per Club, adesso anche cantautore Vai su Facebook

Garofani, portiere e cantautore: dopo il Mondiale per club con la Juve esce il suo primo singolo; Portiere della Juventus e cantautore, la doppia vita di Garofani: dopo la convocazione al Mondiale per Club uscirà il primo singolo; Il portiere della Juventus debutta come cantautore, è un talento dentro e fuori dal campo.

Portiere della Juventus e cantautore, la doppia vita di Garofani: dopo la convocazione al Mondiale per Club uscirà il primo singolo - Giovanni Garofani oltre alla carriera nel calcio ha intrapreso anche quella nella musica: a luglio uscirà il suo primo singolo. Da msn.com

Giovanni Garofani: quarto portiere della Juventus al Mondiale per Club, al debutto da cantautore - Nel roster dei portieri della Juventus impegnati nel recente Mondiale per Club figurava anche un nome meno conosciuto al grande pubblico: Giovanni Garofani. Scrive ilbianconero.com