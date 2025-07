Multe salate a Wimbledon | le sanzioni e le cifre da pagare coinvolta anche una finalista

Wimbledon, il prestigioso torneo britannico, si prepara al weekend finale tra tensioni, emozioni e qualche sorpresa. Le sanzioni salate e le multe inflitte quest’anno, coinvolgendo anche una finalista, testimoniano quanto le regole siano rigide e spesso infrante. La competizione si fa sempre più intensa, tra semifinali di alto livello e sanzioni che aggiungono pepe a un’edizione indimenticabile. Ma cosa succederà ora? Resta con noi per scoprirlo.

Wimbledon si avvicina al weekend conclusivo, che si aprirà venerdì 11 luglio con le attesissime semifinali del singolare maschile: alle ore 14.30 si fronteggeranno lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Taylor Fritz, poi a seguire Jannik Sinner se la dovrà vedere con il serbo Novak Djokovic. Il terzo Slam della stagione ha delle tradizioni e dei obblighi molto ferrei da rispettare, che in alcune circostanze vengono infranti dai giocatori. L’All England Club non perdona e ha comminato diverse multe nel corso di questa edizione, che sono state comunicate proprio in vista della fase calda del prestigioso torneo sull’erba londinese: si parla di 30. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Multe salate a Wimbledon: le sanzioni e le cifre da pagare, coinvolta anche una finalista

