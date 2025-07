Caterina Ciurleo uccisa per sbaglio nella sparatoria tra pusher | tre ragazzi a processo per omicidio

Un tragico errore ha stroncato la vita di Caterina Ciurleo, innocente vittima di uno scontro tra pusher. Adrian Ionita, Mirko Infante Guidoum e Dante Spinelli sono ora chiamati a rispondere di omicidio, mentre il processo si appresta a fare luce su questa vicenda sconvolgente. La giustizia dovrà chiarire le responsabilità di un episodio che ha spezzato una vita e scosso una comunità . Continua a leggere.

Adrian Ionita e Mirko Infante Guidoum, e Dante Spinelli sono stati rinviati a giudizio per l'omicidio di Caterina Ciurleo, la donna di 81 anni uccisa durante un conflitto a fuoco tra gruppi di pusher rivali per sbaglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

