Ztl nei feriali ingresso libero fino alle 20 Ridotte le finestre per carico e scarico

Lecce si trasforma per rendere la città più accessibile e vivibile: con una sperimentazione di un anno, l’amministrazione comunale introduce nuove regole nella ZTL, tra ingresso libero nei feriali fino alle 20 e orari ridotti per carico e scarico. Una sfida che mira a migliorare la mobilità e la qualità della vita cittadina. Scopri come queste innovazioni influiranno sulla quotidianità dei cittadini e dei visitatori.

LECCE – Con la delibera approvata in giunta l’amministrazione comunale di Lecce ha avviato una sperimentazione di un anno che prevede non solo modifiche agli orari di carico e scarico delle merci, ma anche lo slittamento degli orari di ingresso nella Ztl e l’istituzione di una zona “rossa”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: ingresso - carico - scarico - feriali

Ztl, nei feriali ingresso libero fino alle 20. Ridotte le finestre per carico e scarico; Basta spendere soldi per riparare le pavimentazioni rovinate dal carico/scarico, il Comune vara un nuovo dispositivo di accesso e organizza dieci “hub” perimetrali; Dal 1° giugno scatta la zona pedonale a Stampace: ecco cosa cambia.

Ztl, nei feriali ingresso libero fino alle 20. Ridotte le finestre per carico e scarico - Si prevede la sperimentazione per un anno: da una parte si pone un freno alla presenza di veicoli commerciali, ma dall’altra si estende di 30 minuti la libera circolazione in fascia serale ... Si legge su lecceprima.it

Perugia, carico e scarico in centro: proposte Ztl merci, veicoli elettrici e poli esterni - Limitare l’accesso dei mezzi pesanti nel centro storico, promuovere l’uso di veicoli elettrici per le consegne, istituire una zona a traffico limitato per le merci e creare poli logistici este ... Riporta umbria24.it