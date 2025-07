James Gunn | Dopo Superman ogni film del DCU avrà un tono diverso e un’identità unica

Dopo l'entusiasmante ritorno di Superman, il visionario James Gunn promette un universo DC ricco di varietà e innovazione. Ogni film avrà un tono e uno stile unici, riflettendo la diversità delle storie e dei personaggi. Questa strategia stimola l'immaginazione e prepara il terreno per un futuro cinematografico sorprendente. Con questa nuova direzione, il DC Universe si prepara a sorprendere gli spettatori, offrendo un’esperienza unica ad ogni visione.

Il regista e co-CEO dei DC Studios ha spiegato che intende dare a ogni progetto del nuovo Universo DC uno stile narrativo e visivo distinto. Superman sarà anche il primo film ufficiale del nuovo DC Universe, ma questo non significa che l'atmosfera luminosa, ottimista e familiare in cui si muove il Clark Kent di David Corenswet diventerà lo standard per tutte le produzioni future. Nonostante i film e le serie televisive in arrivo condividano lo stesso universo narrativo, James Gunn - regista di Superman e co-amministratore dei DC Studios - ha chiarito che ogni progetto seguirà una propria direzione tonale ben definita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it