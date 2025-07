Dimensionamento scolastico nessuna riduzione in Puglia | salvi 565 istituti per il 2026 27

La regione Puglia fa marcia indietro sul dimensionamento scolastico, confermando la tutela di 565 istituti per il 2026/27. Dopo anni di incertezza e preoccupazioni, i dati demografici aggiornati portano a una scelta positiva: nessuna riduzione delle autonomie scolastiche. Un intervento che rassicura genitori, studenti e insegnanti, mantenendo un presidio forte del sistema educativo locale. La decisione rappresenta un passo importante verso la stabilità e il futuro dell'istruzione pugliese.

La Regione Puglia inverte la rotta sul dimensionamento scolastico. Per l’anno 20262027 non ci sarà alcuna riduzione del numero di autonomie scolastiche, che resteranno 565. La decisione è stata presa sulla base di nuovi dati demografici, più incoraggianti rispetto alle stime passate. La decisione della Regione Puglia sul dimensionamento scolastico Contrariamente a quanto previsto dal . Dimensionamento scolastico, nessuna riduzione in Puglia: salvi 565 istituti per il 202627 . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

