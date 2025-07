Inizia bene la giornata con il caffè Nespresso | la macchina compatta oggi costa il 12% in meno

Cerchi una nuova macchina da caffè per la tua casa – o anche da regalare? Oggi la Krups Inissia di Nespresso è in offerta su Amazon del 12%: puoi acquistarla a soli 105,99 euro. Questa ottima macchinetta si caratterizza per la sua compattezza e qualità. Ottima, quindi, per chi vuole un caffè espresso sempre all'altezza delle aspettative direttamente in casa propria, senza rinunciare al design. Vai all'offerta Design compatto e dettagli funzionali. Questa macchina da caffè Nespresso balza all'occhio per la sua estetica essenziale, con linee semplici e dimensioni contenute. La puoi posizionare ovunque, anche sui piani cucina particolarmente affollati.

