Juve cessione vicinissima | ci pensa Comolli

La Juventus si prepara a rivoluzionare la propria rosa, con Comolli pronto a finalizzare una cessione chiave. Dopo un’estate di incertezza e cambi di rotta, il club torinese si concentra sul rafforzamento del team per tornare ai vertici. La strategia si fa più chiara: con opzioni concrete sul tavolo, il futuro bianconero potrebbe essere scritto proprio in questi giorni cruciali. La decisione definitiva potrebbe cambiare le sorti della squadra per la prossima stagione.

La Juve sta lavorando a un’altra cessione, mentre il mercato in entrata per la squadra di Tudor sta lentamente prendendo forma. Comolli ha due opzioni per procedere all’operazione. La Juventus è un’altra delle squadre italiane che in questa estate dovrà operare un profondo ripensamento della propria rosa. Il progetto tecnico costruito attorno a Giuntoli e Thiago Motta è naufragato, e quello nuovo riparte adesso con Damien Comolli dietro la scrivania e Igor Tudor in panchina. Inizialmente si era pensato a Conte come allenatore, ma alla fine è stato riconfermato l’ex difensore croato, dopo il buon finale di stagione. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Juve, cessione vicinissima: ci pensa Comolli

Tudor Juve (Sky): l’allenatore è al momento confermato! Domani il primo giorno di Comolli a Torino: ecco cosa potrebbe accadere - La Juventus continua a navigare in acque agitate, ma la conferma di Igor Tudor sulla panchina è un segnale di stabilità in un periodo di cambiamenti.

Xhaka dice sì a Comolli, serve l'incastro: la Juve aspetta due uscite Tudor vuole personalità in mezzo al campo per risultati immediati: l'ex Arsenal ammicca ai bianconeri dopo lo stop ai discorsi col Milan L'ultima idea per rinforzare il centrocampo della Juvent

Psicodramma Vlahovic. Da domani il suo costo a bilancio sale a 41 milioni: Comolli vuole forzare ma Dusan ha il contratto dalla sua. E ogni progetto di mercato abortisce sul nascere Come scrivo da due anni, il folle investimento da 91,6 milioni a firma Agnelli-

