Una violenta rivolta scuote il carcere di Rieti, con incendi e tensioni che mettono a dura prova la sicurezza dell’istituto. La Fns Cisl Lazio denuncia agenti feriti e un clima di caos tra detenuti e personale. La situazione rimane critica e in evoluzione, sottolineando l’urgenza di misure efficaci per garantire ordine e tutela per tutti gli operatori e i detenuti coinvolti. Nella Casa circondariale di Rieti attualmente sono...

Roma, 10 luglio 2025 - Rivolta nel carcere di Rieti. La sala ricreativa dell'istituto penitenziario è stata data alle fiamme e il fumo si è propagato in tutte le sezioni. A denunciarlo è la Fns Cisl Lazio, spiegando che sono cinque gli agenti di Polizia Penitenziaria trasportati in ospedale per intossicazione da fumo, mentre un altro è stato aggredito da alcuni detenuti con una testata al volto. Nella Casa circondariale di Rieti attualmente sono presenti 493 detenuti rispetto ai 295 che l'istituto potrebbe ospitare. Il carcere soffre della carenza di 56 unità di personale polizia penitenziaria, si tratta del 32% di agenti in meno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rivolta nel carcere di Rieti, cinque agenti in ospedale

