Sbircialanotizia.it - Ritanna Armeni racconta Via Rasella: “I valori della libertà vanno praticati”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Esce il nuovo librogiornalista: "Descrivo quegli eventi colpita dal fatto che in quella strada non ci sia una lapide e nulla che ricordi quei giovani partigiani" L'azione di v iadel 23 marzo del 1944 non è soltanto una pagina di storia imprescindibile nella lottaResistenza. I militanti che la misero .L'articoloVia: “I” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.