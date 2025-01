Ilnapolista.it - Ranieri: «Pellegrini? Se dovesse arrivare un’offerta e lui è contento di andare, partirà»

Leggi su Ilnapolista.it

Dopo il pareggio contro il Bologna, la Roma si prepara alla sfida all’Olimpico contro il Genoa di Viera. La consueta conferenza stampa di Claudioriproposta da Tmw.: «La squadra didovrebbe giocare in avanti, a me non piace il possesso»Preventive e formazione«Con un centrocampo a 3 siamo più pragmatici. Le preventive? Le chiedo soprattutto ai difensori che non devono far ripartire le punte. Vieira gli ha dato una conformazione pratica al Genoa, sono determinati e chiudono bene gli spazi. Dovremo fare una partita di grande intelligenza tattica».puòvia?«Tutto è possibile nel mondo del calcio, ma non credo. Sevenire una squadra e lui èdi, ma questo è un discorso che vale per tutti. La mia sensazione è che lui non vada via».