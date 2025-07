Un patto per un’Italia più forte le proposte dell’Ania

In un momento cruciale per l’Italia, l’assemblea annuale dell’ANIA si trasforma in un vero e proprio patto per il futuro del Paese. Il Presidente Liverani evidenzia il ruolo strategico delle assicurazioni per una crescita sostenibile, puntando su investimenti, riforme fiscali e sociali. Calderone aggiunge: “Serve una riforma strutturale del secondo pilastro previdenziale.” È il momento di mettere al centro le proposte che possono davvero cambiare il volto dell’Italia.

All'assemblea annuale il presidente Liverani rilancia il ruolo strategico delle assicurazioni per la crescita del Paese: investimenti nei Btp destinati a salire, pressing sul fisco e sulla burocrazia, focus su sanità integrativa, previdenza complementare e copertura contro le catastrofi naturali. Calderone: "Serve una riforma strutturale del secondo pilastro previdenziale".

