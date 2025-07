Da So cosa hai fatto a Una pallottola spuntata e The Running Man | storie per tutti i gusti da Eagle Pictures

Selezione di emozioni, risate e brividi: Eagle Pictures presenta un listino imperdibile alle Giornate di Riccione, con titoli che spaziano dall'horror di "So cosa hai fatto" e "Bring Her Back" all'animazione di "Una pallottola spuntata" e alla commedia. La seconda metà del 2025 promette grandi storie per ogni gusto, dimostrando ancora una volta che dove vivono le grandi narrazioni, c’è sempre spazio per tutti.

The Running Man, So cosa hai fatto e Bring Her Back per l'horror, spazio all'animazione e la Comedy con Una pallottola spuntata: il listino Eagle Pictures ha titoli per ogni tipo di spettatore. Dove vivono le grandi storie. Così Eagle Pictures ha presentato il proprio listino alle Giornate di cinema di Riccione e la seconda metà del 2025 è in effetti ricca di grandi titoli appartenenti a tutti i principali generi, in grado di intercettare ogni tipo di pubblico e raccontare le grandi storie a cui si fa riferimento. Un listino corposo e vario, quindi, che si avvale della presenza dei titoli Paramount e Sony per completare un'offerta in grado di affermarsi e lasciare il segno nel complesso panorama cinematografico attuale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Da So cosa hai fatto a Una pallottola spuntata e The Running Man: storie per tutti i gusti da Eagle Pictures

So Cosa hai Fatto - Film (2025) - ComingSoon.it - Jennifer Love Hewitt e Chase Sui Wonders, in uscita nei cinema italiani il 16 luglio 2025, distribuito da Eagle Pictures. Riporta comingsoon.it