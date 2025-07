Johnny Depp | il nuovo film Day Drinker in Italia grazie a Rai Cinema

Grazie a RAI Cinema, l’Italia si prepara ad accogliere il nuovo atteso film di Johnny Depp, "Day Drinker". Il primo territorio a garantirsi i diritti di distribuzione, il film segna il suo ritorno sul grande schermo dopo le recenti controversie. Un’opportunità unica per vedere Depp in una veste completamente nuova, con un look sorprendente e una performance coinvolgente. La passione per il cinema italiano si arricchisce di questa anteprima imperdibile...

L'Italia è il primo territorio ad assicurarsi i diritti di distribuzione del film che vede il ritorno da protagonista di Johnny Depp RAI Cinema è il primo distributore internazionale ad annunciare di aver acquistato il film con Johnny Depp, Day Drinker, che segna il suo ritorno a Hollywood dopo le sue battaglie legali con l'ex moglie Amber Heard. "È un grande film d'azione con un Johnny Depp quasi irriconoscibile, con lunghi capelli grigi e barba", ha dichiarato il direttore di RAI Cinema Paolo Del Brocco, presentando la programmazione 202526 dell'importante società italiana, braccio cinematografico dell'emittente di Stato RAI. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Johnny Depp: il nuovo film Day Drinker in Italia grazie a Rai Cinema

