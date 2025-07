Dangerous Animals | il trailer italiano del film che mescola squali e serial killer

Preparati a vivere un’esperienza adrenalinica con Dangerous Animals, il nuovo film che unisce il terrore degli squali a quello dei serial killer. Diretto dal talentuoso Sean Byrne, noto per horror intensi e coinvolgenti, questa pellicola promette suspense e brividi in ogni scena. Se ami il genere, non puoi perderti il trailer italiano e la trama di questo attesissimo thriller che arriverà al cinema il 20 agosto: una sfida tra natura selvaggia e mente malata in un mix mozzafiato.

Sean Byrne, regista australiano di apprezzati horror come The Loved Ones e The Devil’s Candy declina a modo suo uno dei sottogeneri più amati dal pubblico di tutto il mondo: lo shark movie. Ecco trailer italiano e trama di Dangerous Animals, al cinema dal 20 agosto. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Dangerous Animals: il trailer italiano del film che mescola squali e serial killer

In questa notizia si parla di: dangerous - animals - trailer - italiano

Dangerous Animals: Il Film Squalo/Killer Che Sta Sorprendendo Tutti I Critici - "Dangerous Animals", il nuovo film di Sean Byrne, sta conquistando i critici con un intrigante mix di serial killer e squali.

Dangerous Animals: squali, sangue e violenza in alto mare nel trailer italiano esclusivo Vai su X

Ecco il poster ufficiale italiano di #DangerousAnimals. Dal 20 agosto al cinema con Midnight Factory, Vai su Facebook

Dangerous Animals: il trailer italiano del film che mescola squali e serial killer; Dangerous Animals: trailer e data d'uscita in Italia per l'intrigante horror di squali!; Dangerous Animals: squali, sangue e violenza in alto mare nel trailer italiano esclusivo.

Dangerous Animals: trailer e data d'uscita in Italia per l'intrigante horror di squali! - Scoprite quando arriverà al cinema in Italia, grazie a Midnight Factory, il nuovo interessantissimo thriller horror di squali. Riporta cinema.everyeye.it

Dangerous Animals: il trailer e il poster del film - Midnight Factory e Blue Swan Entertainment sono liete di annunciare l’uscita nei cinema italiani dal 20 agosto di Dangerous Animals ... Come scrive cinefilos.it