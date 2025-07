Strafalcioni maturità 2025 | bagaglio da non credere

Gli esami di maturità 2025 sono stati un vero show di strafalcioni memorabili, pronti a entrare nella storia dei dialoghi più divertenti e sorprendenti. Tra errori clamorosi e battute inaspettate, il “bestiario” delle gaffe ha regalato momenti di ilarità e incredulità. Dalla trasformazione di D’Annunzio in estetista ai momenti di letteratura in tilt, scopriamo insieme il bagaglio da non credere di questa edizione!

Il consueto "bestiario" dei dialoghi d'esame – a cura di Skuola.net – ha raccolto una carrellata di errori clamorosi, i cosiddetti strafalcioni, emersi durante gli orali di maturità 2025 . 1. D'Annunzio estetista Un candidato ha trasformato il poeta e vate Gabriele D'Annunzio in un estetista, scambiando arte e beauty. Il lapsus è stato derubricato come simpatico gioco di parole, che ha strappato un sorriso ai commissari. 2. Letteratura in tilt Un maturando ha attribuito La pioggia nel pineto non a D'Annunzio, ma a Giovanni Pascoli, confondendo due pilastri della poesia italiana. 3. Zola calciatore Emblematica l'equazione tra Émile Zola e il benzinaio-gol Gianfranco Zola: lo scrittore naturalista francese è stato "scambiato" per l'ex attaccante sardo.

