domanda più seria, ma Flavio Cobolli ha risposto con il suo inconfondibile sorriso e un’ironia che spacca. Se cercate autenticità, humor pungente e risposte che sorprendono, le sue conferenze stampa sono il palco perfetto per scoprire un talento fuori dal comune. Con lui, anche i momenti più formali si trasformano in spettacoli di spontaneità e divertimento. Un vero show che vale la pena seguire fino in fondo.

Se cercate schiettezza, senso dell’ umorismo e risposte (al microfono) fuori dal comune, la soluzione che fa per voi sono le conferenze stampa di Flavio Cobolli. Neanche la solennità di Wimbledon riesce a frenare l’irriverenza del tennista romano, straordinariamente spontaneo quando deve raccontare di sé o parlare di tennis. Dopo la vittoria in scioltezza contro il kazako Beibit Zhukayev (6-3 7-6 6-1), qualcuno ha provato anche a porgli una domanda seria, a chiedergli dei tanti tennisti teste di serie che sono già tornati a casa. Ma la risposta è stata spiazzante come i suoi dritti in campo: “Infatti lo spogliatoio è vuoto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cobolli show: il suo umorismo riesce a far ridere pure Sinner e Wimbledon. “Ho preso una sòla con la casa”. “I big fuori? È super, le vasche sono libere”

Flavio Cobolli arriva in conferenza stampa con un super mood ? "A mezzanotte dal caldo mi sono messo sul divano, che era di pelle, fresco. Solo che ogni 20 minuti dovevo cambiare posizione. Allora a un certo punto mi sono messo 5 minuti nel frigo.

