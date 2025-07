Calciomercato Como colpo in prospettiva | arriva Jayden Addai dall’AZ Alkmaar

Il calciomercato del Como si anima con un colpo in prospettiva: l’arrivo di Jayden Addai, giovane talento olandese classe 2005 dall’AZ Alkmaar. Un investimento strategico che promette di portare freschezza e qualità alla squadra, sotto la guida di un mercato sempre più dinamico e ambizioso. Tutti gli occhi sono puntati su questa operazione, destinata a scrivere un nuovo capitolo nel futuro del club.

Il Como ha ufficializzato l'ingaggio di Jayden Addai, promettente ala destra olandese classe 2005 proveniente dall'AZ Alkmaar. L'operazione, anticipata dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, è stata definita in ogni dettaglio: il giocatore ha già sostenuto le visite mediche e .

Il #Como chiude per Jayden #Addai, classe 2005 olandese. Arriva dall’AZ Alkmaar, dove è cresciuto calcisticamente e dove ha esordito tra i professionisti nel 2023. Quest’anno Addai si è diviso tra lo Jong AZ e la Prima squadra, chiudendo la stagione con 17 Vai su X

Il Como ci prova per Jayden Addai: talento puro in arrivo? ? Danilo Abate Velocità, dribbling, gol: Conosciamo Jayden Addai. esterno classe 2005 dell’AZ Alkmaar, è uno dei nomi più caldi sul taccuino del Como. E il club lariano, ambizioso e proiettato Vai su Facebook

Chi è Jayden Addai, un altro giovane colpo per il Como di Fabregas: caratteristiche, ruolo e prezzo; Como, fatta per Addai dell’AZ Alkmaar: le cifre; Como è fatta per Addai dall'Az Alkmaar: affare da 14 milioni.

Como è fatta per Addai dall'Az Alkmaar: affare da 14 milioni - Altro super colpo del Como che continua a rinforzare il proprio attacco e, dopo aver già annunciato Martin Baturina dalla Dinamo Zagabria ha chiuso l'accordo con l'Az Alkmaar per portare in riva al ... Secondo calciomercato.com

Acquisto oneroso per il Como: in arrivo Jayden Addai! - Il Como piazza l'ennesimo colpo oneroso di calciomercato: è fatta per Jayden Addai, giovane talento proveniente dall'Eredivisie ... Si legge su generationsport.it