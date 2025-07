Assessora Teresa Armato | Pizza Village è una straordinaria vetrina per l’eccellenza napoletana

Il Coca-Cola Pizza Village, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, si conferma come una straordinaria vetrina dell’eccellenza napoletana, unendo gusto, tradizione e intrattenimento di qualità. L’assessora Teresa Armato sottolinea come questo evento rappresenti un’occasione unica per valorizzare il patrimonio culinario partenopeo, attirando turisti e famiglie da ogni dove. Un’occasione che promette di consolidare il ruolo di Napoli come capitale della pizza nel mondo.

Assessora Teresa Armato: «Pizza Village è una straordinaria vetrina per l'eccellenza napoletana e per l'intrattenimento di qualità per famiglie e turisti». L'assessora comunale al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato ha preso parte all'apertura del Coca-Cola Pizza Village, visitando il villaggio allestito alla Mostra d'Oltremare di Napoli insieme a Claudio Sebillo, CEO Pizza Village.

