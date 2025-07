Il signore degli anelli un sondaggio svela il film migliore della trilogia e non è quello che credete

Il mondo dei fan de Il Signore degli Anelli è in fermento: un nuovo sondaggio del New York Times tra oltre 500 esperti ha svelato quale sia il miglior capitolo della trilogia di Peter Jackson. Sorprendentemente, non è il tanto acclamato 232, ma "La Compagnia dell'Anello" a conquistare il primo posto. Questa scelta accende il dibattito tra cinefili e appassionati, pronti a difendere o contestare la classifica. Ma quali sono le ragioni di questa vittoria?

Una nuova classifica del New York Times accende il dibattito tra fan e cinefili: ecco qual è il capitolo migliore della trilogia di Peter Jackson. Qual è il miglior film della trilogia de Il Signore degli Anelli? La domanda non ha mai avuto una risposta definitiva, ma un nuovo sondaggio condotto dal New York Times tra oltre 500 professionisti del cinema ha incoronato un vincitore: La Compagnia dell'Anello. Una scelta che farà discutere, soprattutto tra i fan del finale epico de Il Ritorno del Re o delle battaglie leggendarie de Le Due Torri. Solo uno in classifica: e non è quello con gli Oscar Nella lista dei 100 migliori film del XXI secolo, pubblicata dal quotidiano americano, Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il signore degli anelli, un sondaggio svela il film migliore della trilogia (e non è quello che credete)

