Chi l’ha visto? anticipazioni di stasera | Villa Pamphili parla la madre della vittima Le ultime su Garlasco

Chi l'ha visto? torna questa sera alle 21.20 su Rai 3, portando alla luce nuovi dettagli e sorprendenti aggiornamenti sui casi irrisolti di Villa Pamphili, Garlasco e Resinovich. Federica Sciarelli, voce insostituibile dell’indagine giornalistica, accompagna il pubblico tra testimonianze emozionanti e piste inesplorate, rispondendo a una domanda fondamentale: cosa ancora non sappiamo? Prepariamoci a scoprire verità nascoste e a vivere un’altra serata di suspense.

Da Federica Sciarelli questa sera parla la mamma della donna uccisa a Villa Pamphili insieme alla sua bimba. Novità anche sul caso Garlasco e Resinovich. Tre casi irrisolti, una sola domanda: cosa non sappiamo ancora? Chi l'ha visto? torna in onda questa sera, mercoledì 2 luglio, alle 21.20 su Rai 3, con una nuova puntata che promette sviluppi importanti. Federica Sciarelli, da sempre voce dei misteri più intricati, guida il pubblico tra testimonianze esclusive, nuovi elementi e appelli per persone scomparse. Il caso di Villa Pamphili: la madre di Anastasia Trofimova accusa Al centro della puntata c'è la tragedia di Villa Pamphili, dove Anastasia Trofimova e la sua bambina sono state trovate senza vita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Chi l’ha visto?, anticipazioni di stasera: Villa Pamphili, parla la madre della vittima. Le ultime su Garlasco

