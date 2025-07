The Wire Idris Elba non ha mai visto la serie tv | Per me sarebbe strano

Idris Elba, celebre per il suo ruolo iconico in "The Wire," ha svelato di non aver mai rivisto la serie che gli ha portato il primo grande successo. Nonostante l’orgoglio per quell’esperienza, l’attore di Luther preferisce lasciare il passato alle spalle, sorprendendo fan e critica. Ma cosa lo spinge a questa scelta? Scopriamolo insieme, perché anche i grandi hanno i loro motivi per vivere avanti.

La star di Luther ha confessato di non aver mai riguardato la serie televisiva che gli ha regalato il primo successo negli anni 2000. Nonostante sia particolarmente orgoglioso del periodo trascorso sul set della serie The Wire, Idris Elba ha confessato di non avere alcuna intenzione di rivedere la serie tv. Nello show, Elba ha interpretato il criminale Russell 'Stringer' Bell, e ha spiazzato i propri fan e la conduttrice del podcast Amy Poehler, affermando di non aver mai guardato The Wire. Idris Elba grato a The Wire ma non vuole vedere la serie "Se devo essere onesto, non ho visto The Wire" ha detto Elba durante il podcast Good Hang "Non l'ho guardata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Wire, Idris Elba non ha mai visto la serie tv: "Per me sarebbe strano"

