Coldiretti Campania | arrivano contributi straordinari per le aziende bufaline danneggiate dalla brucellosi

Buone notizie per le aziende bufaline della Campania colpite dalla brucellosi: arrivano contributi straordinari grazie alle recenti iniziative della Regione e alla pronta risposta di Coldiretti. Un supporto fondamentale per rilanciare il settore e risollevare le aziende danneggiate. Le aziende interessate devono tenere presente alcune semplici procedure per accedere a questi aiuti, un passo importante verso la ripresa e il rilancio dell’economia locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Buone notizie per le aziende bufaline che hanno subito la distruzione parziale o totale della mandria in seguito ai provvedimenti straordinari della Regione Campania per il controllo delle malattie infettive nell’anno 2017. La Coldiretti Campania rende noto che il Tavolo Verde regionale, accogliendo le istanze più volte avanzate ha deliberato l’erogazione del sostegno temporaneo. Le aziende interessate devono tenere sotto controllo il sito istituzionale dell’Assessorato all’Agricoltura: ( https:agricoltura.regione.campania.it ) in quanto su di esso saranno indicati i termini di apertura e chiusura di presentazione delle domande. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Coldiretti Campania: arrivano contributi straordinari per le aziende bufaline danneggiate dalla brucellosi

