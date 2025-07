Enel | per Bloomberg è effetto-Cattaneo in due anni rendimento sopra il 50%

Enel, riconosciuta per le sue performance finanziarie robuste e un impegno costante nella sostenibilità, si distingue anche secondo Bloomberg con il suo “Ceo Scorecard”. In soli due anni, il Gruppo ha registrato un effetto Cattaneo del 232% e un rendimento superiore al 50%, confermando una strategia vincente. I dividendi competitivi e la leadership ambientale rafforzano la sua posizione di eccellenza nel panorama energetico globale, dimostrando come innovazione e responsabilità possano guidare il successo.

Performance finanziarie solide, dividendi competitivi e leadership nella sostenibilità premiano la strategia del Gruppo secondo il “Ceo Scorecard”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Enel: per Bloomberg è “effetto-Cattaneo”, in due anni rendimento sopra il 50%

In questa notizia si parla di: enel - bloomberg - effetto - cattaneo

“Effetto Cattaneo” su Enel, Bloomberg promuove l’amministratore delegato: con lui alla guida il titolo ha guadagnato il 35% - Chi ha investito in Enel durante il mandato di Flavio Cattaneo ha visto un ritorno significativo: l'azienda, secondo Bloomberg, ha guadagnato il 35%, raggiungendo una capitalizzazione di 83,2 miliardi di euro.

Enel, Bloomberg certifica l'effetto Cattaneo: il valore di mercato è salito del 35%; Enel: per Bloomberg è “effetto-Cattaneo”, in due anni rendimento sopra il 50%; Enel, Bloomberg certifica l'effetto Cattaneo: il valore di mercato è salito del 35%.

Enel: per Bloomberg è “effetto-Cattaneo”, in due anni rendimento sopra il 50% - Performance finanziarie solide, dividendi competitivi e leadership nella sostenibilità premiano la strategia del Gruppo secondo il “Ceo Scorecard” ... Da ilgiornale.it

Enel, Bloomberg certifica l'effetto Cattaneo: il valore di mercato è salito del 35% - A poco più di due anni di distanza dalla sua nomina, la scelta di puntare su Flavio Cattaneo per la guida di Enel si sta dimostrando indovinata, con risultati industriali per il gruppo e ... Scrive finanza.repubblica.it