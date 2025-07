Cinema intorno al Vesuvio nell’Arena Arci Movie arrivano Roberto Andò e Pupi Avati

Immergetevi nell’incanto del cinema all’aperto con la rassegna “Cinema intorno al Vesuvio” di Arci Movie, ora nel vivo della sua programmazione nel suggestivo parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano. Dopo un inizio da record con serate sold out, l’evento continua a regalare emozioni autentiche sotto le stelle, con ospiti speciali come Roberto And242 e Pupi Avati. Non perdete questa straordinaria occasione di vivere il cinema in un’atmosfera unica!

Prosegue, dopo la prima settimana di serate sold out, la rassegna di Arci Movie “Cinema intorno al Vesuvio”. Entra nel vivo “Cinema intorno al Vesuvio”, la rassegna di Arci Movie che animerà il parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, nel Vesuviano, fino ai primi di agosto. Dopo la prima settimana di serate . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Cinema intorno al Vesuvio, nell’Arena Arci Movie arrivano Roberto Andò e Pupi Avati

In questa notizia si parla di: cinema - intorno - vesuvio - arci

Il capolavoro di Paolo Sorrentino a Cinema intorno al Vesuvio! In Arena Arci Movie arriva "Parthenope" mercoledì 2 e giovedì 3 luglio ore 21:15 "Cinema intorno al Vesuvio" in Villa Bruno a San Giorgio a Cremano biglietto 5 euro, ridotto 4 soci Arci Vai su Facebook

“Cinema intorno al Vesuvio”, la rassegna di Arci Movie a Villa Bruno: ospiti e programma; Cinema di sera all’aperto a 5 € nei Giardini di Villa Bruno | Programma completo; Cinema intorno al Vesuvio: Torna l’Arena Arci Movie a San Giorgio a Cremano.

“Cinema intorno al Vesuvio”, la rassegna di Arci Movie a Villa Bruno: ospiti e programma - Entra nel vivo “Cinema intorno al Vesuvio”, la rassegna di Arci Movie che animerà il parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, nel Vesuviano, fino ai primi di agosto. Da ilmattino.it

Cinema intorno al Vesuvio: nell'Arena Arci Movie arrivano Roberto Andò, Pupi Avati e tanti altri ospiti - Entra nel vivo “Cinema intorno al Vesuvio”, la rassegna di Arci Movie che animerà il parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, nel Vesuviano, fino ai primi di agosto. napolitoday.it scrive